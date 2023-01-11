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03:14, 11 января 2023Интернет и СМИ

В США обвинили СМИ в замалчивании правды о ситуации на Украине

Ведущий Fox Карлсон обвинил американские СМИ в замалчивании правды о положении Украины

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон упрекнул американские СМИ в замалчивании правды о ситуации на Украине под давлением властей США. Заявление доступно на сайте телеканала.

Он отметил, что весь американский медийный истеблишмент говорит о победе Украины, а всех несогласных обвиняют в «работе на Россию». «Отчасти, потому что хотят, чтобы вы думали, будто мы находимся в составе побеждающей команды. И большинство американцев верят им, потому что откуда им знать, что это неправда?», — указал Карлсон.

Телеведущий привел в пример статью, авторами которой являются экс-глава Пентагона Роберт Гейтс и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. В материале они предупредили о проигрыше Украины в том случае, если США перестанут помогать украинской армии, а также не «сразятся с Россией напрямую». Карлсон подчеркнул, что мнение Гейтса и Райс является «полной противоположностью» тому, что американцы слышали ранее.

«Разве нам не следовало знать все эти факты перед тем, как Митч Макконнелл (лидер республиканского меньшинства в сенате СШАприм. «Ленты.ру») одобрил очередной многомиллиардный пакет помощи для Зеленского (президент Украины — прим. «Ленты.ру») и его супруги?», — задался вопросом ведущий. Он добавил, что американцы оказываются в опасном неведении из-за замалчивания правды о положении Украины.

Ранее Карлсон заявил, что США «фабрикуют панику» вокруг России. Он пояснил, что это делается с целью использования России в качестве политического инструмента.

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Варвара Кузьмина
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