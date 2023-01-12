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05:45, 12 января 2023Мир

В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны

Министр ВМС заявил, что продолжение конфликта на Украине представляет угрозу для ВПК США

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что затягивание конфликта на Украине на период от шести месяцев до года создаст угрозу для цепочек поставок военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет и дальше создавать проблемы для цепочки поставок», — заявил глава ведомства.

Министр обратился к производителям оружия с требованием больше вкладывать в рабочую силу и увеличить капиталовложения, чтобы повысить производительность.

Ранее сообщалось, что республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. Часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву. Другая половина депутатов от Республиканской партии США выступили за продолжение поддержки с усилением контроля за тем, на что тратят выделенные Киеву деньги.

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Марина Совина
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