В США назвали конфликт на Украине угрозой для ВПК страны

Министр ВМС заявил, что продолжение конфликта на Украине представляет угрозу для ВПК США

Министр ВМС США Карлос дель Торо заявил, что затягивание конфликта на Украине на период от шести месяцев до года создаст угрозу для цепочек поставок военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Если конфликт продолжится еще от шести месяцев до года, это определенно будет и дальше создавать проблемы для цепочки поставок», — заявил глава ведомства.

Министр обратился к производителям оружия с требованием больше вкладывать в рабочую силу и увеличить капиталовложения, чтобы повысить производительность.

Ранее сообщалось, что республиканские политики, которые в январе получат контроль над палатой представителей Конгресса США, разделились в позициях по предоставлению дальнейшей помощи Украине. Часть республиканцев обеспокоены из-за «чрезмерных расходов» Вашингтона на помощь Киеву. Другая половина депутатов от Республиканской партии США выступили за продолжение поддержки с усилением контроля за тем, на что тратят выделенные Киеву деньги.

