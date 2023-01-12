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13:08, 12 января 2023Россия

В Кремле пообещали сообщить о вероятной встрече Путина и Собянина

Песков пообещал своевременно сообщить о возможной встрече Путина и Собянина

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить о вероятной встрече президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом в четверг, 12 января, сообщает РИА Новости.

«Сообщим своевременно», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли в графике главы государства встреча с градоначальником.

Ранее Путин оценил деятельность Сергея Собянина на посту мэра. По его мнению, есть определенные проблемы в развитии столицы как мегаполиса, однако под руководством нынешнего градоначальника они решаются лучше, чем во многих других странах мира.

Путин также отметил, что Собянин сделал многое для того, чтобы москвичи и те, кто приезжают в столицу для работы, чувствовали себя комфортно.

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Никита Абрамов
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