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19:23, 27 октября 2022Среда обитания

Путин оценил работу Собянина на посту мэра Москвы

Путин заявил, что мэр Москвы Собянин много сделал для комфорта москвичей и гостей столицы
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин оценил деятельность Сергея Собянина на посту мэра. Своим мнением российский лидер поделился в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Он отметил, что есть определенные проблемы в развитии столицы как мегаполиса, однако под руководством нынешнего градоначальника они решаются лучше, чем во многих других странах мира. По словам Путина, Собянин сделал многое для того, чтобы москвичи и те, кто приезжают в столицу для работы, чувствовали себя комфортно.

«Был период, когда здесь нарастали, но они и сейчас отчасти нарастают, проблемы с транспортом, с развитием социальных инфраструктур и так далее. Но все-таки за последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы эти угрозы купировать», — добавил он, подчеркнув, что мэр потрудился над тем, чтобы создать условия для того, чтобы жители и гости столицы, а также приезжающие в Москву для работы «чувствовали себя здесь комфортно».

Ранее сообщалось, что в Москве собрались построить 18 новых станций метро.

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Варвара Кошечкина
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