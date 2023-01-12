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17:28, 12 января 2023Мир

В Стамбуле прогремел взрыв

В текстильной мастерской на западе Стамбула прогремел взрыв

Кадр: DHA

В текстильной мастерской, расположенной в бизнес-центре на западе Стамбула, прогремел мощный взрыв, сообщает агентство DHA.

Инцидент произошел в районе Багджылар. На опубликованных кадрах видно, что мощный взрыв разбросал обломки по улице, а идущие по тротуару люди разбегаются в разные люди, чтобы спастись от попадания осколков стекла и бетона.

На место прибыли пожарные и медики, есть пострадавшие. Причины произошедшего устанавливаются.

11 января в Кабуле прогремел взрыв возле входа в здание Министерства иностранных дел Афганистана. Инцидент произошел на перекрестке Малик Асгар.

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Варвара Кошечкина
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