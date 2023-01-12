Блогерша раскрыла простой способ избавиться от жирности волос

Блогерша @meinsteadhair: мытье головы в течение четырех минут избавит волосы от жирности

Эксперт по волосам и создательница шампуней премиального качества Me Instead с никнеймом @meinsteadhair раскрыла простой способ избавить волосы от жирности. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Британка рассказала, что ранее на коже головы у нее быстро появлялся избыток себума. Однако она смогла найти способ замедлить его выделение. Так, по словам женщины, в прошлом на мытье головы она тратила около 30 секунд. Затем юзерша попробовала увеличить данное время до четырех минут и заметила разницу. Впоследствии блогерша стала выполнять указанные водные процедуры один-два раза в неделю и осталась довольна качеством прядей.

«Думаю, это просто потому, что я действительно полностью очистила кожу головы от жира и загрязнений. Если бы я мыла волосы в течение 30 секунд, там оставалось бы много кожного сала. Девочки с жирными прядями, идите и попробуйте данный метод», — отметила женщина.

В ноябре 2022 года парикмахер Рэйчел Валентайн назвала пять важных правил мытья головы. Так, во время указанной процедуры необходимо дважды использовать шампунь. При этом наносить его следует на кожу головы, избегая концов волос.