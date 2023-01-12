Китай разрешил конкуренту России поставлять уголь в страну

WSJ: Китай снял запрет на импорт угля из Австралии

Китайские власти отменили негласный запрет на импорт угля из Австралии, пишет The Wall Street Journal.

Сотрудники таможни в южной провинции Гуандун 12 января получили уведомление от местного правительства о том, что разрешен ввоз австралийских партий угля. Кроме того, Государственный комитет по делам развития и реформ КНР разрешил некоторым компаниям, в том числе China Baowu Steel Group и China Datang Corporation, возобновить импорт угля у конкурента России.

Ожидается, что первые поставки будут уже в этом месяце. Однако эксперты считают маловероятным быстрое восстановление прежних объемов. Они отмечают, что Китай обходился без угля из Австралии, нарастив закупки у России, Индонезии и США.

В конце 2020 года Пекин из-за недовольства позицией Канберры по поводу происхождения коронавируса, вызывающего COVID-19, ввел неофициальный запрет на импорт австралийского угля. До этого Австралия была крупнейшим поставщиком топлива. В начале января эксперты на фоне слухов об отмене запрета заявили, что Австралия в состоянии потеснить Россию на этом рынке.