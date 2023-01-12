Пушилин назвал заявления Украины о зеленом коридоре дешевым спектаклем
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал распространяемые украинскими СМИ материалы об открытии гуманитарного коридора дешевым спектаклем. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Политик сравнил заявления о зеленом коридоре для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара в ДНР, с операцией советских войск по ликвидации «сталинградского котла».
«Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн"», — высказался Пушилин.
Ранее стало известно, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.
Осенью президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада своей пропагандой утопили правду в океане фейков. «Страны Запада утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Йозефа Геббельса. Но людей нельзя накормить долларами и евро», — сказал глава государства.