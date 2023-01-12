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04:12, 12 января 2023Россия

Пушилин назвал заявления Украины о зеленом коридоре дешевым спектаклем

Врио главы ДНР Пушилин назвал украинские материалы о зеленом коридоре дешевым спектаклем

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал распространяемые украинскими СМИ материалы об открытии гуманитарного коридора дешевым спектаклем. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Политик сравнил заявления о зеленом коридоре для спасения солдат, попавших в окружение в районе Соледара в ДНР, с операцией советских войск по ликвидации «сталинградского котла».

«Ровно 80 лет назад началась операция советских войск по ликвидации сталинградского котла. Представьте заявление Геббельса о возможности договориться с русскими о применении к войскам Паулюса "процедуры экстракшн"», — высказался Пушилин.

Ранее стало известно, что омбудсмены России, Турции и Украины договорились встретиться, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора между Москвой и Киевом, при этом Анкара хочет стать посредницей и оказывать помощь пострадавшим от боевых действий на Украине детям, женщинам и раненым.

Осенью президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада своей пропагандой утопили правду в океане фейков. «Страны Запада утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Йозефа Геббельса. Но людей нельзя накормить долларами и евро», — сказал глава государства.

Марина Совина
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