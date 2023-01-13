Белый дом оценил возможность поставки Украине танков Abrams

Кирби: США собираются наилучшим образом отвечать на потребности Киева при выделении помощи

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, оценивая возможность поставки Украине танков Abrams, отметил, что Вашингтон собирается наилучшим образом удовлетворять потребности Киева при выделении военной помощи, сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности, наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», — заявил представитель Белого дома, добавив, что не станет озвучивать какие-либо решения по данному вопросу раньше американского президента.

Кирби подчеркнул, что работа с союзниками и партнерами позволяет США не волноваться о том, что Украина может не получить достаточной поддержки от Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине. По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники.