Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:08, 13 января 2023Мир

Белый дом оценил возможность поставки Украине танков Abrams

Кирби: США собираются наилучшим образом отвечать на потребности Киева при выделении помощи

Фото: Pixabay

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, оценивая возможность поставки Украине танков Abrams, отметил, что Вашингтон собирается наилучшим образом удовлетворять потребности Киева при выделении военной помощи, сообщает РИА Новости.

«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности, наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», — заявил представитель Белого дома, добавив, что не станет озвучивать какие-либо решения по данному вопросу раньше американского президента.

Кирби подчеркнул, что работа с союзниками и партнерами позволяет США не волноваться о том, что Украина может не получить достаточной поддержки от Вашингтона.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер рассказал, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине. По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России
В США предсказали для Украины не предвещающий ничего хорошего год
«Саммит мира» по Украине предложили провести в Чехии
Белый дом оценил возможность поставки Украине танков Abrams
В США заявили о совершенном ради Украины преступлении
Алек Болдуин сделал скидку на свой особняк
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Пентагон заявил о необходимости поставок танков Украине
В Совфеде оценили наличие угроз целостности России
Олимпийский чемпион Усейн Болт потерял миллионы долларов из-за мошенничества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.