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01:50, 13 января 2023Мир

Пентагон заявил о необходимости поставок танков Украине

Пентагон: США поддерживают поставки их союзниками танков и других вооружений Украине

Фото: Al Drago / Reuters

Американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники. Он напомнил о необходимости поставок оружия Киеву.

«Мы выражаем абсолютную поддержку, когда речь идет о каких-либо средствах обороны, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки», — подчеркнул он. Райдер пообещал, что США и дальше будут изучать варианты поддержки ВСУ.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что Киеву нужны танки, но Abrams слишком сложны в эксплуатации для поставок Украине.

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Марина Совина
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