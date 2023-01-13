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06:32, 13 января 2023Экономика

Курсу биткоина предсказали резкое падение

Аналитик Esperio Быков предсказал курсу биткоина резкое падение до $10 тыс. за токен

Фото: Unsplash.com

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков предсказал курсу биткоина резкое падение с 18 до 10 тысяч долларов за один токен в январе 2023 года. Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению эксперта, период устойчивого роста можно ожидать не ранее 2024 года. «Следует учитывать и нюансы самой индустрии, где за последние полгода произошло большое количество событий, оказавших негативное влияние на репутацию цифровых активов», — отметил он.

Быков пояснил, что спрос на криптовалюты падает в силу сложной экономической ситуации в мире. Он добавил, что среди пострадавших от краха крупной криптовалютной биржи FTX оказалось большое количество профессиональных участников, и потребуется не один месяц, чтобы негатив сошел на нет.

Ранее американский венчурный инвестор и основатель Draper Fisher Jurvetson Тим Дрейпер заявил, что цена рекордно обрушившегося биткоина в 2023 году может вырасти до 250 тысяч долларов за монету.

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Марина Совина
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