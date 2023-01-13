Пластический хирург объяснил перемены во внешности Влада Кадони

Хирург Константинов объяснил перемены во внешности Влада Кадони пластическими операциями

Российский пластический хирург Николай Константинов объяснил перемены во внешности экс-ведущего реалити-шоу «Дом-2» Влада Кадони. Комментарий эксперта приводит Пятый канал.

По словам специалиста, сейчас Кадони выглядит мужественнее, чем раньше. Его брови стали более ровными, также изменилась форма носа, скул и подбородка. Данная трансформация может быть связана с пластическими операциями, которые, по предположению медика, перенес бывший участник шоу «Битва экстрасенсов».

«Вмешательство было и на бровях, и на скулах, возможно, имплантаты. На носу ринопластика, на подбородке, возможно, имплантаты и на углах челюсти тоже имплантаты», — пояснил собеседник издания.

Ранее в январе Кадони раскрыл подробности операции на позвоночнике, которую он перенес в конце декабря 2022 года. Ведущий отметил, что она прошла успешно.