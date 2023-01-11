Экс-ведущий «Дома-2» раскрыл подробности перенесенной операции

Экс-ведущий «Дома-2» Кадони рассказал, что может ездить за рулем после операции на спине

Экс-ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони раскрыл подробности перенесенной операции на позвоночнике. В беседе с изданием StarHit он рассказал о своем самочувствии.

«Сейчас уже чувствую себя нормально. Даже пару раз уже ездил за рулем. То есть могу ненадолго покидать дом, и в принципе мне достаточно комфортно. Спешу успокоить, ничего страшного. Жив-здоров», — высказался телеведущий.

Кадони перенес операцию на позвоночнике в конце декабря 2022 года. Ведущий отмечал, что она прошла успешно. Он рассказал, что врачи прооперировали ему спину, но деталей не приводил. По словам Кадони, он не говорил подписчикам о подготовке к операции, потому что не хотел, чтобы кто-то волновался.

В том же месяце Кадони покинул проект «Дом-2». Он сообщил, что ушел из реалити-шоу, так как его не устроили условия контракта. «Каждый год в декабре мы обсуждаем с руководством условия контракта», — написал он. В 2022 году договориться с руководством не получилось, добавил он. Кадони вел «Дом-2» с 2015 года.