Психотерапевт назвал причину мыслей об измене у мужчин
Мужчины, недооцененные женами, начинают задумываться об измене, рассказал психотерапевт Майрон Нельсон. Возможные причины неверности он назвал в авторской колонке для издания Psychology Today.
По словам Нельсона мужчинам, как и женщинам, требуется общение и близость с другими людьми. При этом они постоянно слышат, что не стоит быть слишком открытыми и доверчивыми.
У мужчин мало возможностей для самовыражения, кроме спорта, гнева и секса. В отсутствие других вариантов мы часто обращаемся к сексу, чтобы удовлетворить наши потребности в общении. И те мои клиенты, кто действительно изменял, делали это в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь — это простой способ сократить разрыв между мыслями и действиями
Психотерапевт обратил внимание, что у большинства мужчин мысли об измене появляются, когда они чувствуют себя недооцененными, неуслышанными, или понимают, что партнерши их не уважают. «Я и сам задумываюсь о других женщинах, когда осознаю, что много работаю, становлюсь более успешным, но в ответ не получаю пропорциональное количество благодарности в виде объятий, прикосновений, нежности», — объяснил Нельсон.
Причины таких ощущений кроются в глубоком детстве, полагает он. Психотерапевт вспомнил, что мать хвалила его за хорошие оценки в школе и помощь по дому. Похожих похвал он подсознательно ждет и от жены и, не получая их, расстраивается.
Я могу думать об измене, если мы с женой давно не занимались сексом. Мужчины жаждут родственной духовной близости, физических контактов и поддержки, как и все люди
Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан рассказала, как пережившие измену женщины могут вновь начать доверять мужчинам. Она посоветовала перестать жить прошлым, чтобы построить новые отношения после предательства.