Психотерапевт назвал причину мыслей об измене у мужчин

Психотерапевт Майрон Нельсон рассказал, что об измене задумываются недооцененные мужчины

Мужчины, недооцененные женами, начинают задумываться об измене, рассказал психотерапевт Майрон Нельсон. Возможные причины неверности он назвал в авторской колонке для издания Psychology Today.

По словам Нельсона мужчинам, как и женщинам, требуется общение и близость с другими людьми. При этом они постоянно слышат, что не стоит быть слишком открытыми и доверчивыми.

У мужчин мало возможностей для самовыражения, кроме спорта, гнева и секса. В отсутствие других вариантов мы часто обращаемся к сексу, чтобы удовлетворить наши потребности в общении. И те мои клиенты, кто действительно изменял, делали это в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь — это простой способ сократить разрыв между мыслями и действиями Майрон Нельсон психотерапевт

Психотерапевт обратил внимание, что у большинства мужчин мысли об измене появляются, когда они чувствуют себя недооцененными, неуслышанными, или понимают, что партнерши их не уважают. «Я и сам задумываюсь о других женщинах, когда осознаю, что много работаю, становлюсь более успешным, но в ответ не получаю пропорциональное количество благодарности в виде объятий, прикосновений, нежности», — объяснил Нельсон.

Причины таких ощущений кроются в глубоком детстве, полагает он. Психотерапевт вспомнил, что мать хвалила его за хорошие оценки в школе и помощь по дому. Похожих похвал он подсознательно ждет и от жены и, не получая их, расстраивается.

Я могу думать об измене, если мы с женой давно не занимались сексом. Мужчины жаждут родственной духовной близости, физических контактов и поддержки, как и все люди Майрон Нельсон психотерапевт

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан рассказала, как пережившие измену женщины могут вновь начать доверять мужчинам. Она посоветовала перестать жить прошлым, чтобы построить новые отношения после предательства.