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15:14, 13 января 2023Среда обитания

Путин поручил решить вопрос с компенсациями за утраченное жилье

Путин поручил решить вопрос компенсаций за утраченное или поврежденное жилье в Донбассе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской областей решить вопрос с компенсациями за жилье, утраченное или поврежденное в результате военных действий. Об этом говорится в перечне, опубликованном на официальном сайте Кремля.

В документе уточняется, что ответственные лица должны предоставить доклад по указанному вопросу до 1 апреля 2023 года. Перечень поручений был составлен по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое прошло 7 декабря 2022 года.

Путин также поручил властям Белгородской, Брянской Курской и Ростовской областей решить, как восстановить разрушенную обстрелами инфраструктуру. Доклад по этому вопросу также ожидается до 1 апреля.

Нина Ташевская
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