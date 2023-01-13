Западный военный округ усилят штурмовиками Су-25

«Известия»: Западный военный округ России усилят штурмовиками Су-25

Западный военный округ (ЗВО) России усилят штурмовиками Су-25, задачей которых будет поддержка Сухопутных войск на поле боя, а также взаимодействие с вертолетами армейской авиации. Об этом со ссылкой на источники в российском военном ведомстве сообщают «Известия».

Газета напоминает, что ранее в ЗВО действовала воинская часть с Су-25, однако в 2009 году она была расформирована. По мнению заслуженного летчика-испытателя Героя России Игоря Маликова, подразделения с этими штурмовиками необходимы на всех стратегических направлениях.

«К сожалению, новых штурмовиков мы сейчас не разрабатываем, но Су-25 актуален всегда. Это машина боевого прикрытия пехоты. Можно вспомнить, какую роль играл штурмовик Ил-2 во время Великой Отечественной войны. Правда, сейчас им сложнее — появились новые средства борьбы с ними», — сказал эксперт.

По его словам, «людей на поле боя надо прикрывать».

В январе официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России сбила украинский самолет Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР).