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18:48, 13 января 2023Путешествия

Пилот чудом выжил в авиакатастрофе и рассказал про «цунами боли»

Британский пилот выжил в авиакатастрофе после ожогов 63 процентов лица и тела

Фото: Shutterstock

Пилот чудом смог выжить после авиакатастрофы и рассказал про «цунами боли», испытанной им в салоне горящего воздушного судна. Об это он вспомнил в беседе с LADbible.

Солдат британской Специальной авиационной службы (SAS) Джейми Халл (Jamie Hull) рассказал, что в 2007 году двигатель его летательного аппарата загорелся. Мужчина был вынужден спрыгнуть с крыла горящего самолета, чтобы спасти себе жизнь. Инцидент произошел спустя неделю после того, как пилота допустили до одиночных полетов.

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Мужчина отметил, что, перед тем как совершить прыжок с крыла, необходимо было поднять самолет выше. В это время огонь уже достиг салона самолета и кожа на лице Халла сгорела. Пилот вспомнил, как чувствовал запах «собственной сгоревшей плоти». В результате 63 процента его тела оказались в сильных ожогах.

После прыжка с высоты четырех метров плечо мужчины все еще продолжало гореть. При приземлении у летчика разорвало печень и толстую кишку. «Единственное, как я могу описать это все — цунами боли, захлестнувшей меня с головы до ног», — поделился Халл.

Экстренные службы быстро прибыли на помощь пострадавшему, а в больнице врачи давали лишь пятипроцентный шанс на выживание. За два года пребывания в госпитале Халл перенес более 60 операций и смог встать на ноги.

Ранее в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в самолете, готовящемся к высадке пассажиров, произошел пожар — потушить возгорание членам экипажа помогал капитан воздушного судна. За отважность пилот прослыл героем, его быстрые действия сравнили с движениями О. Джей Симпсона (американский раннинбек).

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Зарина Дзагоева
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