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18:19, 13 января 2023Путешествия

Стюардесса предупредила о смертельной опасности из-за одной ошибки пассажиров

Опытная стюардесса предупредила о травмах во время турбулентности из-за разбросанных вещей

Фото: Shutterstock

Опытная стюардесса предупредила пассажиров о смертельной опасности на борту самолета из-за разбросанных по салону личных вещей во время турбулентности. Об этом она рассказала в своем блоге на сайте The Sun.

Бортпроводница объяснила, что одна такая ошибка может привести к летальному исходу. По ее словам, членов экипажа очень раздражают неряшливые люди, так как предметы при тряске разлетаются по салону и травмируют пассажиров.

«Например, большие бутылки с алкоголем, которые мы используем в бизнесе и первом классе, могут стать смертельно опасными, если самолет сильно трясет. Поэтому мы должны закрепить их в тележке, которая затем закрепляется на кухне», — поделилась автор статьи.

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При этом она подчеркнула, что у пассажиров нет возможности закреплять вещи, однако они продолжают доставать из сумки крупные гаджеты или другие предметы. «Лучше оставляйте все в сумке, а сумку складывайте в безопасное место, иначе будете нести ответственность за то, что ваш iPad ударил кого-то по голове», — заключила стюардесса.

Ранее семь пассажиров направлявшегося из Ташкента в Алма-Ату самолета казахстанской авиакомпании Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности. Экипаж оказал пострадавшим первую помощь, в авиагавани их встретили приехавшие бригады скорой помощи.

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Зарина Дзагоева
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