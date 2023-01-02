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14:29, 2 января 2023Путешествия

Пассажиры самолета попали в зону сильной турбулентности и получили травмы

Семь пассажиров самолета Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Семь пассажиров направлявшегося из Ташкента в Алма-Ату самолета казахстанской авиакомпании Air Astana получили травмы и ожоги, попав в зону турбулентности. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика сообщает РИА Новости.

«Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги», — отметили в компании, указав, что речь идет о рейсе KC 128.

Представители Air Astana уточнили, что пилоты проинформировали о произошедшем службы аэропорта. Самолет приземлился в Алма-Ате в 16:45 (13:45 мск). Экипаж оказал пострадавшим первую помощь, в авиагавани их встретили приехавшие бригады скорой помощи.

В авиакомпании подчеркнули, что сожалеют о произошедшем и со своей стороны окажут всю возможную помощь пассажирам рейса. Отмечается, что после инцидента уполномоченные органы проведут расследование.

Ранее сообщалось, что россиянин, упавший в туалете самолета, засудил российскую авиакомпанию за полученные физические и моральные страдания.

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Варвара Кошечкина
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