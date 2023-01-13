Приянка Чопра появилась на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Приянка Чопра появилась на публике в платье Vivienne Westwood с глубоким декольте

Индийская актриса Приянка Чопра появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

40-летняя знаменитость посетила ночной клуб в Лондоне в золотистом платье бренда Vivienne Westwood длины макси, которое было оформлено глубоким V-образным декольте, оголявшем часть ее груди. Вдобавок одежда украшали пайейтки, кристаллы и объемная аппликация в виде желтого банта. Образ телезвезды дополнили туфли в тон и множество аксессуаров.

Вдобавок на размещенных кадрах видно, что актриса нанесла на лицо яркий макияж, а волосы распустила. При этом на губах у жены певца Ника Джонаса присутствовала коричневая помада.

Читатели издания восхитились внешним видом Чопры в комментариях под размещенными кадрами. «Шикарный образ», «Выглядит потрясающе», «Красотка», «Просто лучшая», «Обожаю ее», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне 2022 года Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда. Кинозвезду заметили в вечернем платье из ткани с пайетками бронзового цвета. Силуэтный наряд с глубоким декольте входит в коллекцию российского бренда Rasario, основанного в 2012 году дизайнером абхазского происхождения Расидой Лакобой.