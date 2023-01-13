Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:15, 13 января 2023Ценности

Приянка Чопра появилась на публике в платье с глубоким декольте

Актриса Приянка Чопра появилась на публике в платье Vivienne Westwood с глубоким декольте

Фото: Ricky Vigil M / GC Images / Getty Images

Индийская актриса Приянка Чопра появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

40-летняя знаменитость посетила ночной клуб в Лондоне в золотистом платье бренда Vivienne Westwood длины макси, которое было оформлено глубоким V-образным декольте, оголявшем часть ее груди. Вдобавок одежда украшали пайейтки, кристаллы и объемная аппликация в виде желтого банта. Образ телезвезды дополнили туфли в тон и множество аксессуаров.

Вдобавок на размещенных кадрах видно, что актриса нанесла на лицо яркий макияж, а волосы распустила. При этом на губах у жены певца Ника Джонаса присутствовала коричневая помада.

Читатели издания восхитились внешним видом Чопры в комментариях под размещенными кадрами. «Шикарный образ», «Выглядит потрясающе», «Красотка», «Просто лучшая», «Обожаю ее», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне 2022 года Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда. Кинозвезду заметили в вечернем платье из ткани с пайетками бронзового цвета. Силуэтный наряд с глубоким декольте входит в коллекцию российского бренда Rasario, основанного в 2012 году дизайнером абхазского происхождения Расидой Лакобой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Житель Соледара заявил о колоссальных потерях ВСУ в городе
В Польше рассказали о русофобской политике на Украине
В Совфеде оценили заявление об отсутствии «российских ботов» в Twitter
Психотерапевт назвал причину мыслей об измене у мужчин
Невеста внезапно скончалась в день своей свадьбы
Перечислены главные преимущества названного монстром российского танка Т-90М
Россияне бросились инвестировать в жилье в популярной пляжной стране
Курсу биткоина предсказали резкое падение
В США напомнили о проникновении британской подлодки под советский «Киев»
Названа роль смартфонов в ходе боевых действий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.