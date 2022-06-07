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Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда

WWD: актриса Приянка Чопра вышла в свет в платье российского бренда Rasario

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Индийская актриса Приянка Чопра посетила гала-вечер итальянского ювелирного дома Bvlgari в наряде российского бренда. Об этом сообщает портал WWD.

39-летняя кинозвезда вышла в свет в вечернем платье из ткани с пайетками бронзового цвета. Силуэтный наряд с глубоким декольте входит в коллекцию российского бренда Rasario, основанного в 2012 году дизайнером абхазского происхождения Расидой Лакоба.

Образ знаменитости завершили черные туфли на высокой платформе и акцентные украшения Bvlgari. Знаменитость надела массивное колье в форме змеи с розовым бриллиантом весом 25,7 карата и несколько золотых колец с рубеллитами.

Известно, что Приянка Чопра является амбассадором ювелирно-часового дома. В качестве глобальных представителей марки, помимо Чпоры, были выбраны американская актриса Энн Хэтэуэй и участница южнокорейской группы Blackpink Лалиса Манобан, которые также присутствовали на упомянутом мероприятии в Париже.

Ранее в июне американская модель Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения премии MTV Movie and TV Awards. Для светского мероприятия знаменитость выбрала наряд российской марки. На красной дорожке Хилтон позировала в голубом макси-платье бренда Sol Angelann, созданного дизайнером Иреной Сопрано.

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Полина Гераскина
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