Пэрис Хилтон вышла в свет в платье российского бренда

Модель Пэрис Хилтон появилась на премии MTV в платье российского бренда Sol Angelann

Американская модель Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения премии MTV Movie and TV Awards в платье российского бренда. Об этом написали Daily Mail.

41-летняя знаменитость вышла в свет в макси-платье голубого цвета с высокими подплечниками и разрезом. Известно, что наряд, декорированный кристаллами Swarovski, был создан брендом Sol Angelann, основательницей которого является российский дизайнер Ирена Сопрано. Как сообщается в материале, его стоимость составляет 3027 фунтов стерлингов (около 234,5 тысячи рублей).

Образ актрисы дополнили туфли-лодочки в тон платью, серебристые митенки и украшения из драгоценных камней, созданных ювелиром Кайлом Ченом.

На красной дорожке Хилтон позировала вместе с матерью, 63-летней Кэти Хилтон, и кузиной Фаррой Алдюфри.

В апреле американская светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила фанатов откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).