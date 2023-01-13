Звезда «Дома-2» рассказала о нежелании брать ипотеку

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассказала о нежелании брать ипотеку второй раз

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Юрия Ефременкова рассказала о нежелании брать ипотеку второй раз, чтобы приобрести жилье для бабушки. Экс-участница популярной телепередачи собирается помочь родственнице переселиться в свой район, сообщает «Вокруг.ТВ».

«У меня была достаточная сумма для того, чтобы приобрести маме жилье в соседних домах, но перед Новым годом. Я ее отдала, чтобы погасить ипотеку за нашу квартиру. И что теперь делать — не знаю. Заново погрузиться в ипотеку не очень хочется», — рассказала Ефременкова.

Вместо кредита бабушка Юлии предложила продать ее старую квартиру, а на полученные средства приобрести новую. Семье пришлось отложить покупку недвижимости до тех пор, пока не найдется покупатель, притом что родственница Ефременковой нуждается в уходе из-за болезни.

В декабре 2022 года Юлия Ефременкова сообщила, что ей удалось погасить ипотеку на квартиру в Москве гораздо быстрее запланированного срока. Изначально звезда брала кредит на 30 лет, однако выплатила всю сумму менее чем за год.