В Венгрии упрекнули ЕС в отсутствии смелости для признания ошибочности санкций

Премьер Венгрии Орбан: ЕС не осмеливается признать ошибочность санкционной политики

Европейский союз (ЕС) не осмеливается признать ошибочность санкционной политики, при этом Венгрии хватает смелости, чтобы говорить об этом, но Будапешт не в силах изменить позицию более крупных стран объединения. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его цитирует РИА Новости.

Оценивая перспективы европейской санкционной политики, премьер высказал мнение о том, что антироссийские санкции, вероятнее всего, пока вводить не перестанут. Упрекая Брюссель, Орбан признался, что ему бы хотелось, чтобы «наконец вышел кто-нибудь достаточно смелый с крепкими бицепсами и широкими плечами» и заявил о том, что Евросоюз «облажался» и что сейчас необходимо остановиться во избежание большой беды.

Комментируя текущую ситуацию, Орбан в очередной раз заявил, что если бы введение санкций приостановили, то стоимость энергии упала бы в считаные минуты, а общий уровень цен и инфляция сократились бы вдвое. «Необходимо принести такое политическое решение в Брюссель. Но я не вижу человека с настолько крепкими бицепсами и широкой спиной. Смелость есть, например, у нас, венгров, и у меня, по-моему, тоже, но это не имеет значения», — посетовал Орбан, пояснив, что со своей стороны он хоть и может тормозить «вредные тезисы», однако для изменения позиции больших государств и всего ЕС его сил недостаточно.

Премьер Венгрии считает, что недостаток смелости и силы у членов объединения спровоцирует продолжение ситуации, которую он назвал «брюссельским несчастьем» — когда вводятся санкции, «которые, оказывается, не работают».

В декабре прошлого года советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт может получить мандат на продвижение дискуссии о пересмотре санкций против России в результате национальной консультации, в которой приняли участие 1,363 миллиона из 10 миллионов жителей страны.