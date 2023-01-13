США «обменяют» продажу истребителей F-16 Турции на включение новых стран в НАТО

WSJ: администрация Байдена попросит у Конгресса одобрить продажу Турции F-16

Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса одобрение на продажу Турции истребителей F-16, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей американской администрации. Решение Конгресса зависит от того, решится ли Анкара одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Таким образом американские власти фактически хотят «обменять» на соответствующее решение 40 новых истребителей, а также комплекты для модернизации уже стоящих на вооружении Турции 79 самолетов этого типа. Более того, в Вашингтоне хотят продать Турции 900 ракет класса «воздух-воздух» и 800 авиабомб.

Возможно, такое решение будет принято во время визита министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, он запланирован на 17-18 января. Кроме того, законодатели могут одобрить продажу Греции по меньшей мере 30 истребителей пятого поколения F-35.

Пока Анкара не одобрила вступление новых стран в НАТО, объясняя это тем, что включение потребует изменения их политики: от Швеции и Финляндии потребовали запретить курдские организации и отменить антитурецкие санкции.