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01:00, 13 января 2023Ценности

Девушка показала внешность в рабочей униформе и смутила пользователей сети

Блогерша Джессика Блэк из Англии показала внешность в униформе маляра и смутила зрителей

Кадр: @JESSICAABLACK / TikTok

Блогерша Джессика Блэк из Ноттингема, Англия, показала внешность в униформе маляра и смутила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 20,5 тысячи подписчиков.

Вначале на размещенных кадрах девушка примерила несколько платьев, в том числе облегающее красное с декольте на лямках и обнажающий плечи наряд длины мини. Также она надела кроп-топ с леггинсами, которые подчеркнули ее силуэт. Затем британка продемонстрировала, как выглядит в рабочее время. Так, она позировала в черных рубашке и кепке бренда Puma, которые вместе с ее лицом были забрызганы белой краской. Кроме того, инфлюэнсерша снялась в испачканных лонгсливе, черных брюках и массивных ботинках.

Некоторые пользователи сети усомнились в том, что блогерша действительно является представительницей данной профессии, в то время как другие юзеры сделали ей комплименты. «Нет, этого не может быть», «Отремонтируй мой дом, пожалуйста», «Срочно нуждаюсь в услугах штукатура», «Леди-штукатур», «Должен признать, что вы работаете лучше, чем большинство мужчин. Я сам штукатур и вижу это», — заявили они.

В декабре сообщалось, что сварщица Эшлин (фамилия неизвестна) с никнеймом @metalstickerash показала внешность в рабочее и свободное время и восхитила пользователей сети.

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Алина Гостева
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