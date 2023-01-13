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13:21, 13 января 2023Бывший СССР

На Украину завезли генераторы мощностью в энергоблок АЭС

На Украину ввезли более 350 тысяч генераторов, их мощность сравнима с энергоблоком АЭС

Фото: American Public Power Association / Unsplash

В 2022 году на Украину ввезли около 350 тысяч электрогенераторов, их совокупная мощность сопоставима с мощностью энергоблока атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на государственную таможенную службу страны.

«За 11 месяцев 2022 года на Украину импортировали 354 тысячи генераторов на 355 миллионов долларов. Если умножить количество генераторов на минимальную мощность в секторе и суммировать — получается более одного гигаватт, что равно одному энергоблоку Хмельницкой атомной электростанции», — сообщили в ведомстве.

Там также рассказали, что большая часть генераторов — бензиновые, мощностью до семи с половиной киловатт, которые используются для обогрева домохозяйств и небольших помещений.

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Василий Мека
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