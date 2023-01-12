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00:04, 13 января 2023Бывший СССР

Офис Зеленского обвинил Россию в «краже» Королева

Глава офиса Зеленского Ермак обвинил Россию в «краже» имени конструктора Королева
Памятник инженеру-конструктору Сергею Королеву

Памятник инженеру-конструктору Сергею Королеву. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак обвинил Россию в «краже» имени советского конструктора Сергея Королева, который якобы был украинским ученым. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Политик написал пост, приуроченный ко дню рождения Королева — 12 января. Ермак напомнил, что Королев — гений ракетостроения, который осуществил мечту человечества о космосе. По мнению представителя администрации Зеленского, российская сторона «всегда стремилась украсть имена таких людей, как и всю историю».

В январе 2021 года основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал пост российской госкорпорации «Роскосмос» о дне рождения великого ракетостроителя. Он написал на русском языке, что Королев «был великолепен». В ответ на это Зеленский заявил, что ученый был украинцем, и пригласил американского бизнесмена посетить Киев.

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Марина Совина
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