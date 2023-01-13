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08:50, 13 января 2023Мир

Пентагон принял решение по отправке Украине новых боеприпасов

FP: Пентагон отказался посылать Украине боеприпасы GLSDB

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Пентагон принял решение по отправке Украине новых боеприпасов. Об этом говорится в материале Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением в Министерстве обороны США.

Уточняется, что ведомство отказалось посылать Киеву боеприпасы GLSDB — это гибрид ракеты, которая используется реактивными системами залпового огня (РСЗО), и управляемой авиабомбы. Эти боеприпасы позволяют наносить удары по целям на расстоянии почти 161 километра, что почти вдвое больше, чем у РСЗО HIMARS.

В Пентагоне обеспокоены, что длительный срок развертывания GLSDB может сделать это оружие ненужным, учитывая быстрый темп боевых действий. Аналитики Фонда защиты демократий (FDD) в Вашингтоне подсчитали, что Украина может получить две пусковые установки и 24 единицы оружия в течение девяти месяцев после утверждения плана Пентагоном, а также 12 пусковых установок и 750 бомб к концу 2024 года просто путем интеграции старых боеприпасов, уже имеющихся на складах США.

Ранее в Белом доме оценили возможность поставки Украине танков Abrams. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби объяснил, что Вашингтон намерен предоставить Киеву должную помощь для безопасности.

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Анастасия Заикина
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