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10:57, 13 января 2023Ценности

Стилист назвал россиянам способы вычислить плохого парикмахера

Стилист Артем Карин: плохой парикмахер предвещает долгую укладку по утрам

Фото: Lindsay Cash / Unsplash

Стилист Артем Карин назвал россиянам способы вычислить плохого и хорошего парикмахеров. Комментарий эксперта приводит «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что хороший парикмахер, скорее всего, будет делиться примерами своих работ в профессиональном блоге. Кроме того, информацию о мастере можно найти на сайте салона, сотрудником которого он является. Там должны быть приведены фото клиентов до и после сеанса.

В то же время хороший специалист без затруднений сможет подобрать клиенту подходящие стрижку и окрашивание и в том числе ответит на вопросы о состоянии и структуре волос. «А еще хороший мастер сможет подстричь так, что волосы будут хорошо смотреться даже без укладки. Если же мастер предвещает вам долгие укладки по утрам, возможно, есть смысл встать и уйти», — заключил Карин.

Ранее в январе парикмахер Эмили (фамилия не указывается) с никнеймом @emilyrosepytel назвала самые раздражающие привычки клиентов.

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Алина Гостева
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