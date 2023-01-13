Принц Гарри отказался включать в мемуары порочащие отца воспоминания

Принц Гарри заявил, что не включил в свою книгу способные навредить отцу воспоминания

Британский принц Гарри признался, что не стал включать в свою автобиографичную книгу Spare («Запасной») весь имеющийся у него материал. Он не стал публиковать информацию, способную поставить в сложное положение его отца, короля Карла III. Также он избежал воспоминаний, способных опорочить его старшего брата, принца Уэльского Уильяма. Об этом сын монарха рассказал в интервью газете The Telegraph.

По словам принца Гарри, черновая версия книги состояла из 800 страниц, однако в итоге осталось только 400. «Скажем так, это могли быть две книги. И убрать оттуда что-то было сложной задачей», — заявил автор мемуаров.

Герцог Сассекский отметил, что между ним, отцом и старшим братом происходили такие ситуации, о которых он не хотел бы рассказывать всему миру. Отвечая на критику некоторых СМИ о том, что его книга подрывает устои монархии, Гарри сказал, что, напротив, видел своей целью заботу о членах королевской семьи, особенно о детях. Принц уверен, что в конечном итоге родственники будут благодарны ему за то, что он столь открыто говорит о сложнейших вещах.

Ранее психотерапевт объяснил причины откровений принца Гарри в мемуарах. Эксперт считает, что они обусловлены его обидой на семью.