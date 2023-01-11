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12:58, 11 января 2023Забота о себе

Психотерапевт объяснил причины откровений принца Гарри

Психотерапевт Фомин: откровенность принца Гарри в мемуарах обусловлена его обидой на семью

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Откровенность принца Гарри в мемуарах и интервью обусловлена его обидой на семью и свое окружение, а также нереализованностью, объяснил психотерапевт Евгений Фомин. Основные причины провокационного поведения внука Елизаветы II специалист назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Фомин заявил, что Гарри «всегда был запасным»: у него изначально было мало шансов стать королем и таким образом реализовать свои амбиции. Родившись в королевской семье, принц привык к популярности. Ему нравится находиться в центре внимания, и он готов на многое, чтобы привлечь публику.

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Психотерапевт уверен, что на столь пикантные откровения принц Гарри решился из чувства обиды, разочарования и злости на семью и свое окружение.

По его словам, в поведении внука Елизаветы II прослеживается невротизация, но это не патология. «Все успешные люди в определенной степени невротизированы. Невроз позволяет им добиваться своих целей и успеха в жизни», — подчеркнул он.

10 января 2023 года вышли мемуары принца Гарри. 416-страничная книга, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером, получила название Spare («Запасной»). Перед выходом книги Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Наталья Обрядина
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