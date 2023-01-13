В конкурсе «Начни игру» приняли участие все регионы России

В конкурсе «Начни игру» приняли участие все 89 регионов России

Всероссийский конкурс «Начни игру» президентской платформы «Россия — страна возможностей» привлек внимание не только детей и молодежи, но и взрослых. Участие в проекте принимают целые семьи — супруги, папы и мамы с детьми. Вместе

они участвуют в спецпроектах, решают задания от технологических и игровых компаний и осваивают актуальные геймдев-профессии.

Участниками конкурса «Начни игру» стали более 81 тысячи человек из 89 регионов России. Среди конкурсантов - школьники и студенты, учителя, врачи, IT-специалисты и представители десятков других специальностей. Участие в проекте принимают целые семьи, вместе получая новые знания, умения и навыки и осваивая профессии игровой индустрии.

Амбассадор Всероссийского конкурса «Начни игру» Егор Богданов принимает участие в проекте вместе с двумя детьми – Татьяной (ей 13 лет) и Георгием (ему 11 лет). Ребята учатся в языковой школе Нижнего Тагила с углублённым изучением отдельных предметов. Каждый член семьи имеет свою учетную запись и самостоятельно решает задания от партнеров проекта — Таня выбрала направление «Дизайн», а Георгия привлекла специализация «Программирование». Ребятам нравится возможность самостоятельно получать новые знания в любимом игровом формате, а их папа Егор, несмотря на большой опыт работы в IT, с удовольствием выполняет задания по разработке игровых решений, что стало для него интереснее, чем стандартная IT-разработка.

«Мне очень нравится то, что проект «Начни игру» может быть интересен и другим родителям. Часто, когда мой сын или дочь выполняют дополнительные задания, решают задачи на различных сайтах, я сижу рядом и мысленно тоже решаю эти задания.

Это позволяет мне вспомнить себя в возрасте моих детей и дать им те возможности, которые им действительно будут необходимы», — поделился Егор Богданов.

Еще одним тандемом конкурсантов стала семья Анны и Сергея Козловых из города Кесова Гора Тверской области, молодые люди стали участниками направления «Геймдизайн».

Анна уже 12 лет работает оценщиком, но в последние годы сильно увлеклась геймдевом, завела блог по видеоиграм, занимается написанием сценариев и является нарративным дизайнером в нескольких игровых студиях. Сергей работает ведущим инженером в дорожно-строительной компании, но в глубине души мечтает связать свою жизнь с геймдевом. Сергей и Анна с детства играют в видеоигры, еще 10 лет назад глава семьи решил, что разработает свою игру, и в этом году супруги взялись за воплощение давней мечты, а проект «Начни игру» подогрел интерес к индустрии. Анна и Сергей приняли участие в проекте, чтобы обучиться и развиваться как специалисты, узнавать новое, знакомиться с людьми с общими интересами. Для них проект — возможность сделать еще один шаг к мечте.

«В рамках проекта «Начни игру» я побывала в Москве на 4-х дневном туре «Интенсив по созданию игровых сообществ в регионах». Это было незабываемо, круто, оставило множество впечатлений и знаний. Сейчас мы оба надеемся на выход в финал проекта, и это стало бы главным достижением. Жаль, что мы не сможем участвовать в одной команде,

но соперничество — тоже своеобразный опыт, — отметила Анна Козлова. — Важно поддерживать друг друга во всех начинаниях. Так здорово иметь возможность обсудить проект, двигаться вместе к конкретной цели. Мы бы и сына подключили к участию, так как он тот еще любитель видеоигр, и в свои 8 лет даст фору нам обоим в какой-нибудь королевской битве. Но детский трек ему не очень подходил, поэтому пока что участвуем мы вдвоем. Кто знает, возможно, в новом сезоне придем полным семейным составом».

Часто родительское сообщество скептически относится к увлечению детей играми, но Ирина Беляева из Томска — участница проекта «Начни игру» нашла выход из этой ситуации. Ее дочь Марианна в свои 10 лет очень увлечена компьютерными играми и много времени проводит в сети. Женщина отметила, что запрещать девочке любимые увлечения, на ее взгляд, неверно, необходимо отвлекать ребенка, находить более интересные альтернативные варианты досуга.

«Как-то во ВКонтакте я увидела пост о проекте «Начни игру», зашла на платформу, зарегистрировалась сама и показала дочери. Платформа обучающая, знакомит с азами и основами игровой индустрии. И ты уже здесь не игрок, а создатель игр. Выбрали с дочерью направление геймдизайна. Заниматься на платформе «Начни игру» очень понравилось дочери, а по моему мнению, это еще и прекрасная альтернатива компьютерным играм. Успех у нас, конечно, переменный, иногда застреваем на некоторых заданиях. Решаем задания совместно, что-то не под силу ученику четвертого класса, а чего-то не знаю я. Но у нас образовался некий семейный тандем, теперь совместное увлечение разработкой игр объединяет нас, мы больше времени проводим вместе, что особенно важно для семьи», — рассказала Ирина Беляева.

Напомним, 20 апреля 2022 года под председательством президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей». В заседании приняли участие члены Наблюдательного совета, участники проектов и конкурсов платформы. В ходе встречи глава государства поддержал инициативу призера Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Александра Кравченко о проведении всероссийского конкурса для разработчиков компьютерных игр.