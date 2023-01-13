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08:40, 13 января 2023Россия

Россиянин избил школьницу собачьим поводком и сломал ей нос за замечание

В Новосибирске мужчина избил школьницу поводком и сломал ей нос за замечание о его собаке

Фото: предоставлено семьей пострадавшей / Комсомольская правда

В Новосибирске хозяин хаски избил школьницу собачим поводком и сломал ей нос, так как та сделала ему замечание. Об этом сообщает KP.RU.

«Примерно в полдень моя 16-летняя сестра вышла гулять с нашим йорком. И не успела она зайти за угол, как на нашего песика напала достаточно крупная хаски. Она была без намордника и без поводка, повалила нашего йорка на землю, стала вгрызаться в него», — рассказала сестра пострадавшей.

По ее словам, собака школьницы сильно не пострадала. 16-летняя девушка решила сказать хозяину хаски, что больших собак нужно выгуливать на поводке, в ответ на это мужчина начал ее оскорблять.

После этого школьница пошла к подъезду, но мужчина догнал ее, прижал к стене и ударил кулаком в лицо, продолжая оскорблять. По словам пострадавшей, в момент нападения рядом никого не было, кроме пожилых женщин — они увидели происходящее и ушли.

Возможно, из-за перелома носа россиянке понадобится операция. Семья пострадавшей написала на хозяина хаски заявление в полицию.

Ранее в Москве школьницы толпой избили 13-летнюю девочку. Придя домой, семиклассница пожаловалась на тошноту и головокружение

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Анастасия Шейкина
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