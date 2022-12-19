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11:47, 19 декабря 2022Россия

Московские школьницы толпой избили 13-летнюю девочку

В Москве толпа подростков избила школьницу до сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Московская семиклассница попала в больницу с многочисленными травмами после избиения толпой подростков. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 18 декабря в столичном районе Ховрино. По данным канала, 13-летней школьнице позвонила знакомая и пригласила ее покататься на коньках. Возле катка девочку встретили шесть школьниц, которые отвели ее за ограду площадки и начали избивать, нанося удары по голове и в живот.

Придя домой, семиклассница пожаловалась на тошноту и головокружение. Прибывшие на вызов врачи отвезли девочку в нейрохирургическое отделение, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота.

В произошедшем разбирается полиция.

Ранее пермские школьницы избили одноклассницу и сняли драку на видео. Семья пострадавшей написала заявление в полицию, правоохранительные органы проводят проверку.

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Варвара Родикова
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