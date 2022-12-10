Российские школьницы избили одноклассницу и сняли драку на видео

59.RU: школьницы в Перми избили одноклассницу из-за ревности и сняли драку на видео

Пермские школьницы избили одноклассницу и сняли драку на видео. Об этом сообщает портал 59.RU со ссылкой на анонимный источник.

По информации собеседника, пострадавшая девочка — новенькая в восьмом классе. «По всей видимости, она предложила встречаться какому-то мальчику и это не понравилось еще одной девочке», — предположил он.

На кадрах видно, как подростки, обступив кольцом жертву, оскорбляли ее, в то время как другая девочка наносила побои, в том числе ногами по лицу и в живот. Нападавшая также потребовала, чтобы девочка встала перед ней на колени и извинилась.

В конце видео школьница заявляет, что «ей ничего не будет» из-за ее брата. Она пригрозила пострадавшей, что еще раз «найдет ее, если об этом кто-то узнает».

Семья пострадавшей написала заявление в полицию, правоохранительные органы проводят проверку. Личности всех участников видео установили. В департаменте образования также взяли ситуацию на контроль.

В конце ноября в сети распространилось видео, на котором жительница Ширинского района Республики Хакасия избила и оттаскала за волосы несовершеннолетнюю девушку. Предполагалось, что на конфликт со школьницей россиянка пошла из-за мужчины.