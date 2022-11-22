Россиянка избила полуголую девушку из-за мужчины и попала на видео

Жительница Хакасии избила полуголую несовершеннолетнюю девушку из-за мужчины

Жительница Ширинского района Республики Хакасия избила и оттаскала за волосы несовершеннолетнюю девушку. Издевательства попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Хакасия l Абакан».

На кадрах видно сидящую на земле полуголую девушку, которую оскорбляет взрослая женщина. Россиянка приказывает несовершеннолетней раздеться полностью, а когда та отказывается, начинает ее избивать и таскать за волосы. В какой-то момент женщина замахивается на свою жертву лопатой, но свидетели успевают ее остановить. Видео конфликта, предположительно, снимают знакомые нападавшей, которые на фоне издевательств смеются и планируют поездку на шашлыки.

По информации авторов поста, конфликт произошел из-за мужчины.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что начало проверку по факту угроз убийством несовершеннолетней.

Ранее в Таганроге пьяные женщины избили ногами подростка на детской площадке. На снятых очевидцами кадрах видно, как россиянки толкают девочку, а когда та падает на асфальт, то начинают наносить ей удары ногами по голове. На помощь школьнице приходят сверстники.

