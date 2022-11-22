Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 22 ноября 2022Россия

Россиянка избила полуголую девушку из-за мужчины и попала на видео

Жительница Хакасии избила полуголую несовершеннолетнюю девушку из-за мужчины

Жительница Ширинского района Республики Хакасия избила и оттаскала за волосы несовершеннолетнюю девушку. Издевательства попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Хакасия l Абакан».

На кадрах видно сидящую на земле полуголую девушку, которую оскорбляет взрослая женщина. Россиянка приказывает несовершеннолетней раздеться полностью, а когда та отказывается, начинает ее избивать и таскать за волосы. В какой-то момент женщина замахивается на свою жертву лопатой, но свидетели успевают ее остановить. Видео конфликта, предположительно, снимают знакомые нападавшей, которые на фоне издевательств смеются и планируют поездку на шашлыки.

По информации авторов поста, конфликт произошел из-за мужчины.

Региональное управление Следственного комитета сообщило, что начало проверку по факту угроз убийством несовершеннолетней.

Ранее в Таганроге пьяные женщины избили ногами подростка на детской площадке. На снятых очевидцами кадрах видно, как россиянки толкают девочку, а когда та падает на асфальт, то начинают наносить ей удары ногами по голове. На помощь школьнице приходят сверстники.

Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Песков призвал не сравнивать Путина с Хрущевым
В «Росэнергоатоме» оценили защищенность Запорожской АЭС от артиллерии ВСУ
Прием медведя Диксона у стоматолога попал на видео
В МИД назвали отказ Лаврову в участии в СМИД ОБСЕ ударом по безопасности Европы
В Белоруссии пограничники обнаружили тело мигранта на границе с Польшей
Сооснователь Neuralink создал зрительный имплант
Опубликована карта боевых действий на Украине на 22 ноября
Мужчина нашел на пляже кольцо с огромным бриллиантом и вернул его владельцу
Бывших сотрудников МВД осудят за передачу ритуальным службам данных об усопших
Невостребованное жилье в России разрешили передавать льготникам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.