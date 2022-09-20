Пьяные россиянки избили девочку на детской площадке и попали на видео

В Таганроге пьяные женщины избили ногами девочку-подростка на детской площадке

В Таганроге пьяные женщины избили ногами девочку-подростка на детской площадке. Видео потасовки было опубликовано в Telegram-канале «Привет-Ростов».

На появившихся кадрах видно, как нетрезвые россиянки сперва толкают девочку. Ребенок падает на асфальт, после этого горожанки наносят ей удары ногами по голове. На помощь школьнице приходят сверстники. Автор ролика заявляет: «Пьяные мамы участвуют в драке, бьют детей, хотя за это статья».

Сотрудники полиции начали проводить проверку по данному факту. Причину конфликта между девочкой и взрослыми женщинами пока установить не удалось.

Ранее сообщалось, что в Воронеже взрослый россиянин избил 13-летнего подростка на детской площадке. 20-летний россиянин набросился на ребенка после того, как тот сплюнул на землю.

На распространенных в соцсетях кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку, сбивает с ног и наносит несколько сильных ударов, при этом ни один из прохожих не пытается вступиться за пострадавшего. Сотрудники полиции произошедшее никак не комментировали.