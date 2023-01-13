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22:33, 13 января 2023Мир

Министр обороны Германии решила уйти в отставку

Глава Минобороны Германии Ламбрехт решила уйти в отставку

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт решила уйти в отставку. Об этом сообщает Bild.

Источники издания отмечают, что дата, когда глава военного ведомства покинет пост, пока не определена. Пока что в правительстве идут консультации по вопросу о ее преемнике. В текущем опросе Bild Ламбрехт занимает последнее место среди 20 ключевых политиков ФРГ.

Ламбрехт возглавила военное ведомство в декабре 2021 года. Спустя пять месяцев она призналась, что не разбирается в воинских званиях.

4 января лидеры оппозиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали отставки Ламбрехт. «Каждый час, который госпожа Ламбрехт проводит на своем посту, ослабляет авторитет федерального канцлера», — заявил Мерц. Между тем, как считает Зедер, Ламбрехт держится за свою должность крепче, чем климатические активисты, которые приклеивают себя к дорогам в знак протеста.

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Марина Совина
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