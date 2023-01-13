Адвокат потратила деньги клиентов на отдых с нудистами и чучела

В США адвокат похитила деньги у клиентов и спустила их на отдых с нудистами и чучела

Адвокат из американского города Портленд, штат Орегон, спустила деньги клиентов на роскошный образ жизни. Среди прочего, она тратила похищенные средства на дорогие сигары, отдых на курорте для нудистов и сафари в Африке и сигары, сообщает Daily Mail.

57-летняя Лори Е. Девени присвоила в общей сложности 3,8 миллиона долларов (около 260 миллионов рублей). Деньги полагались клиентам, которые попали в ДТП или получили серьезные травмы. Чтобы обмануть их, женщина лгала и подделывала страховые чеки. Утверждается, что в результате многие клиенты остались без средств к существованию и возможности оплатить медицинские счета.

Адвокат потратила 173 тысячи долларов (11,7 миллиона рублей) на сафари в Африке, на 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) купила автомобиль Cadillac, в 60 тысяч долларов (4 миллиона рублей) обошлась поездка на нудистский курорт. 150 тысяч долларов (10,1 миллиона рублей) Девени потратила на авиабилеты, 125 тысяч долларов (8,4 миллиона рублей) — на ремонт в доме, и 195 тысяч долларов (13,2 миллиона рублей) — на выплату ипотеки. Стоимость купленных ею сигар составила 220 тысяч долларов (14,9 миллиона рублей). Кроме того, она потратила 35 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей) на чучела животных, которых убила на охоте.

Женщине предъявили обвинение в мошенничестве, краже личности при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и подаче фальшивой налоговой декларации. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы и обязал выплатить 4,5 миллиона долларов (305,3 миллиона рублей) в качестве компенсации 135 потерпевшим.

Некоторые из потерпевших от действий американки заявили, что она казалась идеальным адвокатом и предлагала заняться их медицинскими счетами и выполнить всю грязную работу. Но когда дело доходило до оплаты, адвокат переставала выходить на связь.

Окружной судья Майкл Мосман назвал действия адвоката хищническими. Женщина собирается продать дом в Портленде стоимостью миллион долларов (67,7 миллиона рублей), чтобы возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что страдавшая от игромании жительница австралийского штата Тасмания признала в вину в том, что похитила у работодателя 940 тысяч австралийских долларов (43,8 миллиона рублей) и спустила их на азартные игры, в которых невозможно выиграть реальные деньги. Она заявила, что понимала, что ее ждут проблемы с законом, но решила продолжить играть до тех пор, пока полицейские не постучатся в ее дверь.