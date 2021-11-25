Женщина похитила у работодателя 50 миллионов рублей и спустила на азартные игры

Страдавшая от игромании жительница австралийского штата Тасмания признала в вину в том, что похитила у работодателя 940 тысяч австралийских долларов (50,4 миллиона рублей) и спустила их на азартные игры, которые не выплачивают реальные деньги в качестве выигрыша. Об этом сообщает ABC.

49-летняя Рейчел Наоми Перри предстала перед судом по обвинению в 25 эпизодах мошенничества. Женщина похитила деньги, когда работала менеджером по работе с клиентами в Тасманийской ветеринарной клинике с 2016 по 2019 годы.

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Только после того, как австралийка была сокращена в 2019 году, стало известно о подозрительных банковских транзакциях. Прокурор Симона Уилсон в суде заявила, что за три года и четыре месяца бывшая сотрудница ветклиники совершила 475 мошеннических транзакций и похитила в общей сложности более 940 тысяч австралийских долларов (50,4 миллиона рублей).

Уилсон сообщила, что Перри, которая была единственным ответственным человеком за бухгалтерию, переводила деньги с банковского счета больницы на различные банковские счета, кредитные карты и займы на свое имя. Полиция также установила, что в 2015 году Перри мошенническим путем взяла кредитную карту на 30 тысяч австралийских долларов (1,6 миллиона рублей) на имя своего мужа без его ведома и потратила около 24 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей).

В ноябре 2019 года ее допрашивала полиция, и женщина сразу признала вину. Перри сообщила полиции, что играла в азартную игру под названием Heart of Vegas в течение четырех лет, и все деньги тратила на нее. «Это похоже на игру в игровые автоматы, где деньги тратятся на покупку монет и кредитов. Но купленный кредит никогда не превращается в реальные деньги. Она не смогла объяснить, зачем играла в эту игру, если заранее знала, что не получит выигрыш», — пояснила Уилсон.

Перри заявила, что понимала, что ее ждут проблемы с законом, но решила продолжить играть до тех пор, пока полицейские не постучатся в ее дверь. Адвокат женщины Перри Грег Барнс сообщил, что женщина играет в азартные игры с 18 лет. Однажды она провела 16 часов подряд перед игровыми автоматами.

Психиатр Майкл Джордан диагностировал у Перри тяжелое пристрастие к азартным играм. «Он считает, что это расстройство — наиболее значительный фактор, который привел ее к мошенничеству. Ее пристрастие было бездумным, без надежды на финансовую выгоду», — подчеркнул Барнс.

Он сообщил, что Перри сознательно начала курс терапии, и ей будет необходимо продолжить эти занятия, когда она окажется в тюрьме. Мужчина заявил, что у его подзащитной депрессия. Ее брак разрушен, и она знала, что получит приговор в виде длительного тюремного заключения.

Ветеринарные службы инициировали гражданские процессы в надежде вернуть деньги, но Барнс заявил, что маловероятно, что Перри сможет выплатить их обратно своему бывшему нанимателю. В настоящее время женщина находится под стражей в ожидании приговора.

Ранее сообщалось, что жительнице американского штата Коннектикут предъявили обвинение в том, что она убедила мужа в наличии у него психического расстройства и украла у него крупную денежную сумму. Предположительно, американка планомерно убеждала мужа в том, что он страдает от болезни Альцгеймера.