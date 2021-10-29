Женщина убедила мужа в психической болезни и украла у него крупную сумму

Американка убедила мужа в том, что он страдает болезнью Альцгеймера, и похитила его деньги

Жительнице американского штата Коннектикут предъявили обвинение в том, что она убедила мужа в наличии у него психического расстройства и украла у него крупную денежную сумму. Об этом сообщает издание New York Post.

63-летнюю Донну Марино арестовали по подозрению в совершении масштабного мошенничества после того, как в полицию обратился ее муж. Мужчина рассказал, что не знал о том, что жена похищает у него деньги до марта 2019 года. Предположительно, американка планомерно убеждала мужа в том, что он страдает от болезни Альцгеймера.

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Женщина обвиняется в том, что тайно подделала подпись мужа для того, чтобы получить его пенсию, социальные выплаты и компенсационные выплаты работнику. Полученные незаконным методом средства она вносила на отдельный банковский счет.

Американка рассказала полицейским, что часто использовала деньги на добрые дела: помогала родственникам платить за аренду жилья, продукты и автомобили.

Марино предъявили обвинение в воровстве и подделке документов. Она содержится под стражей под залогом в 25 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница английского города Хантингдон, графство Кембриджшир обокрала смертельно больную мать и спустила деньги на алкоголь и оплату долгов. Она была арестована за мошенничество.

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