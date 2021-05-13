Женщина обокрала смертельно больную мать и спустила деньги на алкоголь

Жительница английского города Хантингдон, графство Кембриджшир, Дениз Ллойд (Denise Lloyd) обокрала смертельно больную мать и спустила деньги на алкоголь и оплату долгов. Об этом сообщает издание The Hunts Post.

В июне 2020 года больную госпитализировали. Врачи заявляли, что женщине оставалось жить всего около суток, но, несмотря на мрачные прогнозы, она через две недели в больнице вернулась домой.

Дениз не оказалось дома к возвращению матери, что сильно удивило больную. Она заподозрила неладное, позвонила в банк и узнала, что баланс ее счета равен нулю. Всего пропало около шести тысяч фунтов (628,6 тысячи рублей).

Затем больная позвонила сестре и племяннице и попросила их срочно приехать. В этот момент Дениз вернулась домой, но сбежала, как только узнала, что родственницы вызвали полицию.

Однако несколько часов спустя злоумышленница пришла домой и сдалась полицейским. Она признала, что сняла деньги со счета матери, чтобы купить алкоголь и выплатить долги, и была арестована за мошенничество.

Суд приговорил женщину к десяти месяцам тюрьмы с испытательным сроком в два года. Кроме того, ей назначили шесть месяцев лечения от алкогольной зависимости и месяц реабилитационной деятельности.

Кроме того, в течение четырех месяцев англичанка должна выплатить матери денежную компенсацию. В случае последующих нарушений Ллойд незамедлительно грозит тюремное заключение.

Ранее сообщалось, что медсестра из английского города Лидс, графство Йоркшир, проиграла на букмекерских сайтах деньги, собранные на лечение умирающего от рака сына. В то время мальчик еще был жив, однако позже скончался.