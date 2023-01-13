В России резко снизилось потребление лома

Потребление лома в России при производстве стали в 2022 году упало на 25 процентов

В минувшем году потребление лома черных металлов, который используют для выплавки стали, сократилось на 25 процентов, до 19,9 миллиона тонн, а ломозаготовка — на 32 процента, до 20,4 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные ассоциации российских ломозаготовителей «Руслом.ком» пишут «Ведомости».

Директор ассоциации Виктор Ковшевный объяснил резкое падение снижением доли выплавки при помощи лома, а также общим сокращением производства. Он также напомнил, что повышенные в начале года пошлины вкупе с удорожанием фрахта судов и перевалки в портах практически блокируют экспорт.

Всемирная ассоциация стали подсчитала, что с января по ноябрь 2022 года выплавка стали в России снизилась на семь процентов. К этому привели санкции, заблокировавшие премиальный европейский рынок, и переориентация на восток, где продажи зачастую приходилось вести в убыток.

Источник в одной из крупнейших металлургических компаний подтвердил, что падение цен на металлопродукцию и меньшее снижение цен на лом заставляло использовать вместо него другое сырье. Собеседник из другой компании отрасли указал, что лом замещали чугуном, постольку это позволяло сэкономить.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отказался связывать резкий рост пошлин в январе прошлого года и снижение ломосбора. В то же время он указал, что ограничение экспорта с помощью пошлин помогло снизить цены на лом на внутреннем рынке на треть — с 29,1 тысячи рублей за тонну до 19,3 тысячи.

Директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заметил, что ломозаготовители крайне чувствительны к ценам на свою продукцию. Ведь при падении стоимости лома приходится меньше платить населению, а значит, сборы не окупают даже аренду транспорта. По его словам, экспортные цены могли бы поддержать отрасль, но ограничения и крепкий рубль не позволили участникам рынка воспользоваться конъюнктурой, и пришлось снижать сбор.

НРА ожидает небольшой рост сбора лома в 2023 году, до 21 миллиона тонн в случае ослабления рубля, что упростит экспорт. «Руслом.ком», напротив, предсказывает дальнейшее падение показателя — до 20,1 миллиона тонн, а также более резкое снижение потребления — на шесть процентов, до 18,7 миллиона тонн.

О проблемах по итогам прошлого года ломозаготовители предупреждали еще в апреле. Однако правительство, решившее в сентябре 2021 года бороться с ростом цен на стройматериалы с помощью снижения цен на лом, не изменило своих планов.