В России приготовились к нехватке лома металлов

Российские заготовители лома предупредили об уменьшении его сбора из-за новых квот

Новые правила предоставления квот на экспорт металлолома и отходов черных металлов за пределы ЕАЭС, предложенные Минпромторгом, приведут к тому, что сырья может не хватить даже российским предприятиям. Об этом в комментарии РБК предупредили сами ломозаготовители.

Они указали, что поставки лома российским заводам по низким ценам обычно компенсировались высокой стоимостью экспорта. В новых условиях сбор сырья при текущих внутрироссийских ценах может стать убыточным.

В инициативе министерства указано, что минимальная экспортная пошлина в 100 евро будет применяться только в рамках квоты 810 тысяч тонн. Поставки сверх нее уже будут облагаться пошлиной в размере 290 евро. На общих основаниях из квоты распределят 567 тысяч тонн (70 процентов), остальное раздадут поставщикам лома для системообразующих организаций, это исполнители гособоронзаказа и градообразующие предприятия.

В пояснительной записке указано, что новые ограничения позволят обеспечить ломом российских сталелитейщиков в условиях волатильности курса рубля и роста цен на мировых рынках.

Однако отдельные компании указывают, что условия попадания в квоту носят заградительный характер. В частности, глава «ИмпэксТрейда» (один из крупнейших экспортеров лома черных металлов в Южном федеральном округе) Василий Гаврилюк считает, что в случае утверждения норм компании придется полностью остановить экспорт. А крупнейший экспортер лома с Дальнего Востока, «Металлторг», вынужден будет снизить экспорт в два раза, пояснил его владелец Денис Сарана. По словам Гаврилюка, в таких обстоятельствах возникают сложности с оплатой непосредственно ломосборщикам.

В сентябре прошлого года правительство анонсировало меры по борьбе с нехваткой металлолома в России. В частности, предполагалось создание системы мониторинга и учета, чтобы снизить долю серого рынка. Поводом для таких действий стал рост цен на металлопродукцию, который сказывался в том числе на строительной отрасли и создавал проблемы с исполнением национальных проектов.

