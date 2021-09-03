Власти России решили бороться с нехваткой металлолома

Правительство России подготовило комплекс мер по стимулированию сбора металлолома. Предполагается, что они позволят значительно увеличить заготовку, стабилизировать цены и избежать нехватки сырья в ближайшие годы. Об этом со ссылкой на документ за подписью вице-премьера Юрия Борисова, сообщают «Ведомости».

Одновременно власти задумали бороться с непрозрачностью отрасли. Для этого в течение двух лет в госкомпаниях введут специальные системы учета. Они должны будет ликвидировать условия для поддержания серого рынка.

К 31 января 2022 года начнется мониторинг объемов заготовки, потребления и экспорта лома и цен на него, который пока не ведется. Позже в течение года власти определят меры по стимулированию заготовки трудноизвлекаемого лома, например, в удаленных районах, и лома вышедших из эксплуатации товаров, объектов и сооружений.

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Представитель Борисова указал, что, согласно предположениям правительства, с учетом экологической повестки мир в ближайшие годы увеличит потребление металлолома. Также он отметил, что на идейном уровне вице-премьер поддерживает предложение ряда депутатов Госдумы о внедрении безналичных расчетов с гражданами при закупке у них лома. Такая мера должна повысить прозрачность отрасли, ведь половина сбора приходится на физических лиц.

Директор ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный указал, что в перспективе в результате этих мер сбор лома черных металлов вырастет в полтора раза, до 45 миллионов тонн в год. В свою очередь, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин полагает, что потенциал сбора в России составляет 50 миллионов тонн в год, однако на данный момент из-за ряда проблем в переработку не попадает более трети образующегося лома.

О ценах на металлолом в правительстве задумались в конце прошлого года, на фоне подорожания металлопродукции. В Минпромторге указали, что лом является стратегическим сырьем для металлургической промышленности, от него, в частности, зависят цены на арматуру. А их рост сказывается непосредственно на государственных стройках.

В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов объявил, что металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, воспользовавшись ситуацией на рынке. В рамках борьбы с ростом цен правительство ввело экспортные пошлины в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года. В дальнейшем изымать средства из отрасли предполагается с помощью изменения ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).