Миру предрекли 208 миллионов безработных

МОТ: число безработных в мире увеличится до 208 миллионов человек в 2023 году

Число безработных в мире увеличится на три миллиона в 2023 году и составит 208 миллионов человек впервые с 2020 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прогноз Международной организации труда (МОТ).

Это соответствует мировому уровню безработицы в 5,8 процента. «Нынешний спад в мировой экономике может привести к тому, что все больше работников будут вынуждены устраиваться на работу более низкого качества, низкооплачиваемую, нестабильную и не имеющую социальной защиты», — предрекают в МОТ.

Регион Европы и Центральной Азии особенно сильно пострадал от экономических последствий конфликта на Украине, отмечено в докладе. Также в МОТ подсчитали, что в мире на каждого безработного мужчину приходится две безработные женщины. В глобальном масштабе уровень занятости женщин составил 47,4 процента в 2022 году по сравнению с 72,3 процента для мужчин. Эксперты также добавили, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в три раза выше, чем среди взрослого населения.

Раннее сообщалось, что разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28 процентов. Женщины составляют 49,4 процента безработных. При этом уровень безработицы и время поиска ими работы выше, чем у мужчин.