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20:52, 31 декабря 2022Экономика

Названа разница в зарплатах мужчин и женщин в России

Разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28 процентов

Фото: Marvin Meyer / Unsplash

Разница в зарплатах мужчин и женщин в России составляет 28 процентов, говорится в Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что соответствующий разрыв в выплатах наблюдается при высоком уровне образования и занятости. В документе также говорится, что в среднем по экономике этот показатель практически не меняется и сохраняется на высоком уровне.

В стратегии, утвержденной российским правительством, отмечается, что женщины составляют 49,4 процента безработных. При этом уровень безработицы и время поиска ими работы выше, чем у мужчин.

Ранее в октябре исследование аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что самые высокие средние зарплаты в России — у нефтяников и газовиков. До вычета подоходного налога они достигают 175 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых специалистов названы менеджеры и консультанты по вопросам управления (155 тысяч рублей) и сотрудники авиаотрасли (154 тысячи).

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Варвара Кошечкина
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