Мастер начала брать по 88 тысяч рублей за маникюр и обрела популярность в сети

Мастер Мэддокс из США рассказала, что делает маникюр с портретами звезд за 20 часов

Мастер ногтевого сервиса из США обрела популярность в сети благодаря уникальному дизайну своих работ. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео Мэддокс, известная на платформе как ballpit_addict, рассказала, что ее дизайн состоит из портретов звезд в стиле реализм. Так, изображение поп-певицы Билли Айлиш на ногтях стоит 1,1 тысячи долларов (74,8 тысячи рублей), главных героев фильма «Один дома» — 1,3 тысячи долларов (88,4 тысячи рублей). При этом она отметила, что на данные маникюры она потратила 18-20 часов.

В описании под роликом американка пояснила, что цель данного поста состоит в том, чтобы побудить других мастеров начать устанавливать соответствующие цены на свои работы. В то же время Мэддокс пояснила, что многие клиенты все еще готовы платить за маникюр 100 долларов (6,8 тысячи рублей), не беря во внимание его реальную стоимость. «Если у вас многолетний опыт работы и вы специализируетесь на реалистичном и детальном дизайне, то не бойтесь брать больше», — подписала она пост, который набрал 204 тысячи просмотров.

Ранее уроженка Твери Лиза Кон раскрыла стоимость маникюра для иностранных знаменитостей. Мастер маникюра из России, которая на данный момент живет в Лос-Анджелесе, США, рассказала, что цена одного ее выезда на дом к звезде составляет тысячу долларов (69,9 тысячи рублей).