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16:20, 13 января 2023Экономика

Европа закупилась газом на 100 миллиардов евро

Отчет ЕК: траты ЕС на закупку газа в 3 квартале выросли в 3,5 раза, до 101 млрд евро

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В третьем квартале 2022 года Европа закупилась газом на 101 миллиард евро, следует из отчета Еврокомиссии (ЕК). Траты на топливо стали самыми большими за последнее десятилетии, в 3,5 раза превысив показатель предыдущего года (29 миллиардов евро).

Чистый импорт газа в Евросоюз (ЕС) в июле-сентябре вырос на 2 процента в годовом исчислении, на 1,4 миллиарда кубометров. Столь высокие траты на топливо позволили региону быстро заполнить газохранилища и удержать запасы на высоком уровне — в конце сентября средний уровень заполнения ПХГ в регионе составил 89 процентов, что на 14 процентных пунктов выше, чем в 2021 году.

Импорт российского газа в третьем квартале 2022 года заметно сократился, отметили в ЕК. За этот период Европа получила на 74 процента меньше топлива, чем годом ранее, при этом трубопроводный импорт через Беларусь снизился на 96 процентов, по «Северному потоку» — на 85 процентов, через Украину — на 63 процентов. Поставки по «Турецкому потоку» выросли на 21 процент, так как основной маршрут, «Северный поток», вышел из строя. В целом трубопроводные поставки из России составил лишь 11 процентов от общего импорта ЕС. 

Еврокомиссия также заявила, что блок сократил потребление газа в июле-сентябре на 8 процентов в годовом выражении, или 5,1 миллиарда кубометров, до 59 миллиардов кубометров. Кроме того, ЕС удалось нарастить добычу газа на 9 процентов, или 1 миллиард кубометров, до 10,7 миллиарда кубометров.

13 января Украина глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что страна намерена предложить европейским партнерам хранить газ в своих подземных хранилищах (ПХГ). Такое намерение Гетманцев объяснил снижением цен на газ в Европе, которое позволяет потребителям активнее пополнять свои запасы, а также отказом большей части стран ЕС от российского топлива.

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Софья Ермакова
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